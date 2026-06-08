Disagi in vista per gli utenti di diversi quartieri di Sassari. Per consentire l'attivazione di nuovi tratti della rete idrica, Abbanoa sospenderà l'erogazione dell'acqua nella giornata di mercoledì 10 giugno.

L'intervento comporterà possibili cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio dalle 8.30 alle 20:30 nei quartieri di Luna e Sole, Prunizzedda, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Lu Fangazzu e Badde Pedrosa.

I lavori riguarderanno due punti della rete cittadina: il tratto di viale Mameli all'altezza dell'incrocio con via Regoli e quello di via Biasi in corrispondenza dell'incrocio con via Satta Branca.

Il gestore del servizio idrico ha comunicato che i tecnici saranno impegnati per limitare il più possibile i disagi ai residenti e per ripristinare l'erogazione nel minor tempo possibile, anche prima dell'orario previsto qualora le operazioni dovessero concludersi in anticipo.

Una volta riattivato il servizio, l'acqua potrebbe apparire temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno legato allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte durante le attività di manutenzione.

Per eventuali segnalazioni o anomalie, gli utenti possono contattare il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.