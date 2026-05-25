Dopo che l'auto di un ricercatore coinvolto nel monitoraggio scientifico per conto dell'Ente Parco è stata danneggiata e una fototrappola utilizzata per la tutela della fauna è stata vandalizzata nel territorio del Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena l'assessora regionale della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi, ha dichiarato: "La Regione Sardegna esprime piena solidarietà al ricercatore dell’Università di Sassari vittima dell’ennesimo atto vandalico".

"A nome mio e dell’intera Giunta regionale - ha detto ancora l'assessora - rivolgo la nostra vicinanza personale e istituzionale a chi ogni giorno lavora con competenza e dedizione per la tutela dell’ambiente e della biodiversità della Sardegna".

"Colpire strumenti di ricerca e intimidire operatori e studiosi - ha sottolineato ancora Laconi -significa colpire il patrimonio ambientale collettivo e il lavoro di conoscenza indispensabile per proteggere ecosistemi delicati e strategici come quelli dell’Arcipelago di La Maddalena. Sono episodi gravi che vanno condannati con fermezza".

"Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine - ha concluso - affinché i responsabili vengano individuati rapidamente. La Regione continuerà a sostenere il lavoro dell’Ente Parco, delle università e di tutti i soggetti impegnati nella salvaguardia ambientale, nella ricerca scientifica e nella difesa del territorio".