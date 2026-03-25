Dopo essere stato approvato dalla commissione Salute in Consiglio regionale, il Piano triennale dello sport 2026/2028 e il programma annuale 2026 sono stati ufficialmente approvati dalla Giunta Todde. Questi programmi forniscono finanziamenti per le attività degli atleti e delle società sportive.

"Il provvedimento - spiega l'assessora regionale dello Sport, Ilaria Portas - prevede una dotazione finanziaria per quest'anno di oltre 13,2 milioni, 1,1 in più rispetto allo stanziamento dello scorso anno. Un grande lavoro è stato fatto da parte della Regione e dell'assessorato, in collaborazione con il Comitato regionale dello Sport. Maggiori risorse permetteranno di soddisfare più esigenze: ogni euro speso nello sport è un euro in meno sulla sanità".

Le risorse finanziarie, come evidenzia l'assessora, sono destinate a finanziare diverse iniziative: in particolare, verranno utilizzate per garantire la partecipazione di squadre e atleti ai campionati nazionali, per organizzare eventi sportivi di rilievo a livello nazionale e internazionale, per sostenere le attività istituzionali di federazioni ed enti sportivi, per finanziare i campionati nazionali di calcio a undici della stagione 2026/2027, per promuovere le attività sportive giovanili e per coprire le spese delle trasferte singole in territorio extraregionale.

"Rispetto allo scorso anno ci sono alcune novità - prosegue l'assessora - la più importante riguarda la modifica dei criteri di ripartizione dei contributi per l'organizzazione di eventi sportivi, concordata con il Comitato regionale dello sport e con la conferenza regionale. I contributi saranno assegnati tenendo conto solo dei punteggi maturati ed eliminando una parte discrezionale", conclude Ilaria Portas.