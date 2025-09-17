La Sardegna diventa la seconda regione italiana a dotarsi di una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione il testo della maggioranza di campo largo, elaborato sulla base della proposta dell’associazione Luca Coscioni già presentata in varie regioni del Paese.

Il dibattito, iniziato ieri e proseguito fino a questa mattina, ha messo in luce profonde differenze tra le forze politiche, con divisioni emerse anche all’interno degli stessi schieramenti. La nuova norma si pone l’obiettivo di definire le procedure e i tempi per l’accesso all’assistenza sanitaria legata al suicidio medicalmente assistito, dando attuazione a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019.

Con questa approvazione, la Sardegna si inserisce nel percorso nazionale per garantire diritti e regole certe su un tema che da anni alimenta il dibattito etico, politico e sociale.