Con l’inaugurazione ufficiale del nuovo reparto di Radiologia dell’Ospedale Civile di Alghero, si apre una nuova fase per il presidio sanitario cittadino. L’intervento, realizzato grazie a un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro, riguarda sia il potenziamento tecnologico sia l’ammodernamento strutturale degli spazi, con l’obiettivo di rafforzare le capacità diagnostiche dell’ospedale a servizio della città e del territorio.

All’apertura del reparto ha partecipato l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu e il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, che hanno sottolineato il valore dell’intervento nel quadro più ampio degli investimenti in corso sulla sanità locale, richiamando al tempo stesso la necessità di una programmazione chiara per le prossime fasi, a partire dall’attivazione delle nuove sale operatorie e dalla prospettiva del nuovo ospedale Civile.

"Un intervento che porta il nostro presidio sanitario tra le strutture più avanzate della Sardegna sul piano tecnologico e diagnostico - ha commentato Cacciotto -. Ora aspettiamo il passaggio successivo, con l’apertura delle nuove sale operatorie, e confidiamo in una nuova e chiara programmazione per la realizzazione del nuovo ospedale Civile, un obiettivo strategico per il futuro della sanità algherese e del territorio".

"Parliamo di nuove apparecchiature di ultima generazione, risonanza magnetica, TAC, sistemi radiologici digitali e robotizzati, senologia avanzata, ecografi, affiancate da importanti lavori strutturali e di ammodernamento dei locali - ha spiegato il sindaco di Alghero -. Questo intervento rappresenta un segnale concreto degli investimenti sull’ospedale di Alghero, confermati anche dagli altri cantieri già aperti e in fase di avvio. È la dimostrazione che si sta lavorando per rafforzare il presidio sanitario cittadino in modo strutturale e duraturo. Un risultato reso possibile grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto Regione, ASL di Sassari e operatori sanitari anche attraverso le risorse del PNRR. Ma soprattutto grazie alle professionalità che, in questi anni, hanno garantito i servizi anche nei momenti di maggiore difficoltà: a loro va il nostro ringraziamento sincero per l’impegno, la competenza e il senso di responsabilità dimostrati ogni giorno".

"Ora aspettiamo il passaggio successivo, con l’apertura delle nuove sale operatorie, e confidiamo in una nuova e chiara programmazione per la realizzazione del nuovo ospedale Civile, un obiettivo strategico per il futuro della sanità algherese e del territorio. La giornata di oggi - ha concluso Raimondo Cacciotto -rappresenta anche un messaggio importante per la politica: la sanità si migliora lavorando insieme, senza alimentare divisioni, mettendo al centro i bisogni delle persone. Solo così possiamo restituire alla città servizi moderni, efficienti e all’altezza delle aspettative della comunità".