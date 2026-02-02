Hanno divelto la grata di una finestra e si sono lanciati da un’altezza di circa cinque metri, evadendo dal Centro di accoglienza minorile di Sassari, dove si trovavano dopo essere stati arrestati la notte precedente dai Carabinieri di Loiri Porto San Paolo per un furto aggravato in concorso. È scattato così, nel pomeriggio di venerdì, l’allarme che ha portato all’arresto in flagranza di reato di uno dei due minorenni.

A seguito della segnalazione della Polizia Penitenziaria, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari, con il supporto della Sezione Radiomobile e del personale della stessa Polizia Penitenziaria, hanno avviato rapide ed estese ricerche per rintracciare i due giovani.

Le ricerche si sono concluse in breve tempo presso la stazione ferroviaria di Sassari, dove i due fuggitivi sono stati individuati già in possesso del biglietto del treno, con la probabile intenzione di dirigersi verso l’Oristanese. Una volta bloccati, hanno tentato di fornire false generalità, ma sono stati immediatamente riconosciuti.

Durante le operazioni di accompagnamento in caserma, uno dei due avrebbe tentato una nuova fuga, opponendo resistenza e scalciando e colpendo sia i Carabinieri sia il personale della Polizia Penitenziaria. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre entrambi i minori sono stati denunciati per evasione.

Su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Sassari, che ha coordinato e diretto le attività, i due giovani sono stati successivamente tradotti dalla Polizia Penitenziaria presso il centro penitenziario minorile di Cagliari.