Leonardo Lutzoni è il nuovo sindaco di Luras. Alla guida della lista “Luras Innova”, Lutzoni l’ha spuntata sull’avversaria Giuseppina Tamponi, che nella giunta uscente copriva il ruolo di assessora, candidata con la lista “Luras 2.0”.

Lutzoni, architetto e direttore dell’Area marina protetta di Tavolara, appreso il risultato elettorale non ha esitato a rivolgere il pensiero a Marisa Careddu, l’ex sindaca recentemente scomparsa a causa di una malattia, per cui nutriva un forte affetto. A lei ha dedicato una maglia con il su stampato il suo volto sorridente e la scritta "Per sempre con noi".

L’affluenza a Luras per le comunali è stata di oltre il 75%, coi cittadini che hanno scelto di appoggiare in maggioranza Lutzoni. Così il nuovo primo cittadino succederà a Mauro Azzena, dopo la turbolenta esperienza che ha portato a dimissioni in massa e commissariamento,