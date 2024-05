Promozione: ultima partita in casa per l'Alghero

È atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato

Di: Redazione Sardegna Live

Ultime due partite nel girone B di Promozione per stabilire chi volerà in Eccellenza. La sfida è tra Nuorese e Alghero, separate da un solo punto. Per i giallorossi di mister Giandon domani alle ore 16 è in programma l’ultima casalinga al “Pino Cuccureddu” contro la Lanteri Sassari.

È atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato, anche se il destino dell’Alghero è legato anche a quello dell’altra contendente. Un duello avvincente che va avanti ormai da diverse settimane e che si deciderà appunto proprio negli ultimi 180 minuti di campionato.

«A 180’ dalla fine non possiamo che pensare a fare il nostro, l’impegno di domenica non sarà semplice. La Lanteri è una squadra composta da ottimi giocatori, ben allenata, ed essere arrivata in finale di Coppa Italia dimostra il suo valore. Il supporto dei numerosi tifosi che ci hanno seguito a Sennori è stato importante, ci aspettiamo una grande cornice di pubblico domenica» commenta Gian Marco Giandon, che per la partita di domani potrà contare nuovamente su Baraye e sulla rosa praticamente al completo.