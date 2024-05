Alghero. Sbanda e abbatte palo della luce

L’autista avrebbe accusato un malore alla guida

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 11:20 in via Garibaldi ad Alghero, un autista di un pullman ha sbandato prendendo prima il marciapiede, poi ha colpito un primo palo dell’illuminazione pubblica e finendo la sua corsa contro un secondo palo che si è abbattuto su una macchina lì parcheggiata. Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze gravi.

L’autista, che avrebbe accusato un malore, si è ripreso all’arrivo dei Vigili del fuoco. Sul mezzo viaggiavano 5 persone, tutte trasportate all’ospedale di Alghero, compreso l’autista. Una coppia di turisti e la loro bambina di circa dieci anni sono rimasti leggermente feriti. Anche gli occupanti della macchina, tra cui una bambina che era all’interno, sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti.

Inoltre, il caso ha voluto che in quel momento non ci fossero pedoni sul marciapiede.

Le cause dell'incidente non si conoscono ancora.

Sul posto erano presenti gli operatori del 118 Polizia, la Polizia locale e gli operai dell’Enel.

L'intervento è ancora in corso.