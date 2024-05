Controlli nei locali di Cagliari: fioccano sanzioni per irregolarità

Dai locali di consumo e intrattenimento a quelli di scommesse: i controlli hanno portato alla scoperta di numerose irregolarità

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di 1° maggio la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Cagliari ha svolto diversi controlli ad alcuni locali del Poetto, in particolare quelli ubicati nel litorale Quartese. L’attività, condotta nella circostanza insieme alla Polizia Locale di Quartu Sant’Elena al fine di elevare la cornice di sicurezza di quell’area del litorale, è stata pianificata in particolare per verificare la regolarità delle autorizzazioni ed il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nel settore dell’intrattenimento serale e notturno.

Uno dei locali controllati, nello specifico, aveva pubblicizzato sui social un evento musicale con diversi dj - che avrebbe richiamato un numero di giovani di gran lunga superiore a quanto consentito - predisponendo a tal fine attrezzature e strutture prive dei necessari requisiti di sicurezza e occupando inoltre abusivamente parte della spiaggia antistante.

All’esito del controllo, effettuato essenzialmente con finalità preventive, le strutture non autorizzate, che rappresentavano un potenziale pericolo per la sicurezza degli avventori, sono state rimosse e lo stato dei luoghi è stato ripristinato in conformità alle autorizzazioni comunali. Il titolare infine è stato sanzionato per le irregolarità riscontrate.

E’ stato inoltre sanzionato un altro locale poco distante, sempre del litorale quartese del Poetto, in quanto, secondo quanto riferito, era in corso un intrattenimento danzante non autorizzato, peraltro con una presenza di avventori superiore rispetto alle uscite di sicurezza presenti. Queste ultime, infatti, in caso di emergenza non avrebbero garantito un deflusso rapido e ordinato delle persone, mettendo a rischio la loro incolumità.

Come precisato dalle autorità, gli esercizi pubblici presenti nel litorale di Quartu sono autorizzati "esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande con la diffusione di un mero sottofondo musicale – musica di accompagnamento e compagnia - esclusivamente connessa, in via marginale, allo svolgimento dell’attività di somministrazione".

La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Cagliari ha inoltre, recentemente, effettuato un’attività specifica finalizzata al contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo. In tale contesto è stato controllato un locale di Cagliari, autorizzato all’esercizio di raccolta scommesse su eventi sportivi ippici e non sportivi, al cui interno, secondo quanto riferito, erano presenti due minori ai quali era stato consentito l’ingresso senza che venisse chiesto loro un documento di identità.

Tale violazione prevede la chiusura fino ad un massimo di 30 giorni e una sanzione di oltre 6000euro. Nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione e al contrasto del consumo di alcol da parte di minori nel centro di Cagliari, è stato infine deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio pubblico ubicato in Piazza Yenne dopo che gli operatori della squadra amministrativa della Divisione PAS avevano accertato che, all’interno dello stesso, erano state somministrate bevande alcoliche a quattro ragazze giovanissime e palesemente minorenni, che al termine della verifica sono state poi affidate ai rispettivi genitori.