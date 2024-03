La Torres va avanti ma si fa riprendere: 1-1 ad Ancona

In un bel secondo tempo Dametto regala il vantaggio ai sassaresi, ma i padroni di casa pareggiano con Saco. Alla Torres non riesce la settima vittoria consecutiva

Di: Giammaria Lavena

La Torres in cerca di conferme ad Ancona, 32esima tappa stagionale, a poche settimane dal traguardo che decreterà le sorti dei rossoblù. Reduci da sei successi consecutivi, i sassaresi vogliono proseguire il cammino trionfale in terra marchigiana. Una trasferta insidiosa contro una squadra che cerca punti preziosi per assicurarsi la salvezza: i dorici gravitano pericolosamente nella parte bassa della classifica, e per uscire dalle sabbie mobili dei playout hanno bisogno di accumulare risultati. Con 33 punti i biancorossi distano di una sola lunghezza dal Sestri Levante 15esimo, prima squadra fra quelle momentaneamente “salve”.

Sarà quindi una sfida intensa, dove la Torres cercherà i 3 punti per tenere le distanze dalla Carrarese, ieri vittoriosa in casa con la Juventus, e, perché no, per mettere pressione alla capolista Cesena, che scenderà in campo questa sera. Alfonso Greco imposterà una partita votata all’attacco, visto che i padroni di casa in questa stagione hanno incassato tanti gol, risultando una delle difese più battute del campionato. Sarà dunque decisivo l’apporto dato dagli attaccanti, ma non solo: quest’anno i torresini hanno dimostrato di poter far male con più uomini, risultando spesso decisivi con le incursioni e gli inserimenti degli esterni di centrocampo.

D’altro canto, bisognerà prestare attenzione in fase difensiva, per evitare che i marchigiani riescano a mettere il muso avanti per poi impostare una gara di “resistenza”. A confermare le intenzioni del tecnico rossoblù lo schieramento iniziale, che per la prima volta dopo settimane rivede Mastinu arretrato in mezzo al campo per lasciare spazio al tridente pesante: in difesa confermato il terzetto Idda-Antonelli-Dametto, con Zaccagno a difesa dei pali. Zecca e Zambataro sulle corsie laterali, mentre al centrocampo Giorico e, appunto, Mastinu. Davanti tornano insieme dal 1’ Ruocco, Scotto e Fischnaller.

LE FORMAZIONI

Ancona (3-5-2): Perucchini, Cella, Pasini, Mondonico, Clemente, Prezioso, Saco, Cioffi, Martina, Spagnoli, Giampaolo. Allenatore: Marco Noviello. A disposizione: Vitali, Testagrossa, Gatto, Energe, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti, Basso.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto, Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro, Ruocco, Scotto, Fischnaller. Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Garau, Petriccione, Rosi, Pinna, Siniega, Masala, Lora, Nunziatini, Cester, Verduci, Goglino, Diakité.

Arbitro: Marco Emmanuele, Sez. di Pisa.

PRIMO TEMPO

Inizia la gara allo Stadio del Conero, all’Ancona il primo pallone. Subito aggressiva la Torres: iniziativa di Mastinu che va sul fondo e guadagna una punizione pericolosa da posizione laterale. Scotto va diretto in porta e scalda i guantoni a Perucchini, che allontana coi pugni. Tentativo dell’Ancona al 7’: Prezioso porta palla e calcia da fuori area, ma il suo tiro è strozzato e termina sul fondo. Pericolosi i sardi all’11’: contropiede orchestrato da Mastinu e rifinito da Zambataro, Fischnaller si libera bene in area ma per pochi centimetri manca l’appuntamento col pallone. Partita piuttosto chiusa per il momento: un tiro per parte nei primi quindici minuti, l’unica conclusione in porta quella del capitano rossoblù. Al 17’ è ancora Scotto a sfiorare il vantaggio: servito da Mastinu, il numero 9 controlla e da 20 metri lascia partire una parabola insidiosa che viene smanacciata in corner da Perucchini.

Metà del primo tempo: la partita non si sblocca e la Torres prova ad aumentare i ritmi. Ancora ospiti pericolosissimi al 23’: sul cross di Zambataro sempre Fischnaller manca di poco l’appuntamento con la sfera. La palla allontanata arriva a Mastinu che va alla conclusione, ma Perucchini risponde ancora presente; sulla sua respinta ancora Zambataro che però calcia al lato. Al 27’ la risposta dell’Ancona: Giampaolo servito da Cioffi va a calciare a botta sicura ma viene murato da un provvidenziale intervento di Dametto. Ci provano ancora i padroni di casa con Spagnoli, ma la sua conclusione sorvola la traversa. Gara che si è improvvisamente accesa. Al 32’ Giampaolo viene sanzionato dall’arbitro per un duro intervento su Mastinu. Ammonito anche Antonelli per un intervento precedente.

Possesso ragionato della Torres, che prova a impostare dalle retrovie per scardinare le linee anconetane. Ancora una conclusione di Scotto al 45’, ma il suo destro a giro termina comodo fra le mani dell’estremo difensore biancorosso. Un minuto di recupero: ultimi assalti rossoblù in questa prima frazione. Non c’è più tempo: l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Una prima frazione che non si è sbloccata nonostante un paio di buone occasioni per parte. Scotto il più pericoloso dei suoi, due volte vicino al gol. Tanto possesso per i sassaresi, ma un po’ di imprecisione negli ultimi metri, soprattutto da parte delle punte. Nella ripresa maggiore lucidità e un po’ più di intraprendenza potrebbero bastare per sbloccare la gara.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, squadre che tornano in campo con gli stessi 22 uomini del primo tempo. Meglio i padroni di casa in questi primi minuti della seconda frazione. Chance Torres: lancio di Idda per Ruocco che aggancia splendidamente e prova a servire Fischnaller a rimorchio, ma la difesa allontana in calcio d’angolo. Sul corner la Torres va avanti: cross perfetto di Giorico e stacco impeccabile di Dametto che fulmina Perucchini. I sassaresi sbloccano una gara complicata su una situazione da palla inattiva, secondo gol in campionato per il difensore rossoblù. Ancona adesso costretto ad alzare il baricentro per rimettere in equilibrio la gara. Spazi che si aprono per i sassaresi, che provano a sfruttare l’inerzia favorevole per chiudere la partita. Superata l’ora di gioco, Torres vicinissima al raddoppio: grande palla di Zambataro per Ruocco, che si ritrova a tu per tu con Perucchini ma si fa ipnotizzare dal portiere. Sulla respinta Zecca controlla e calibra un bel cross per Fischnaller che ancora una volta non riesce a impattare la sfera per un soffio.

Al 64’ Mastinu rimedia un cartellino giallo per un intervento sulla propria trequarti. Sanzionato anche Cella che un minuto più tardi ferma la ripartenza sassarese. Terza ammonizione in pochi secondi: anche Zecca finisce sul taccuino dell’arbitro per un intervento in ritardo. Primi cambi in casa Torres al 68’: fuori Ruocco e Mastinu che lasciano il campo a Diakité e Cester. Al 69’ arriva il pareggio dell’Ancona: su una punizione dalla trequarti Mondonico fa la torre e trova nell’area piccola Saco che deve solo appoggiare in rete di testa. Parità ristabilita improvvisamente, tutto da rifare per gli uomini di Alfonso Greco. Cambio anche per l’Ancona: al 72’ fuori Giampaolo e dentro Energe. Torres che sembrava in pieno controllo della gara, ma la retroguardia si è fatta trovare impreparata sullo schema da punizione dei biancorossi. Attaccano con vigore i rossoblù, l’Ancona riparte a campo aperto ma Giorico ferma il contropiede anconetano rimediando un cartellino giallo.

Cambi per entrambe le compagini al 79’: fra le file dell’ancona Ancona Basso e Gatto per Cioffi e Prezioso, la Torres risponde con Masala e Siniega per Giorico e Idda. Ancora un cartellino estratto dall’arbitro Emmanule, stavolta è Cester il destinatario del provvedimento. Meno di dieci minuti al termine, gli ospiti continuano a spingere per trovare il nuovo vantaggio. Clamoroso salvataggio di Dametto all’85’: Spagnoli riesce a scappare via in contropiede, arriva davanti a Zaccagno e serve a rimorchio Energe che calcia a porta praticamente sguarnita, ma il difensore rossoblù è prodigioso e riesce a impedire che la sfera superi la linea di porta. Un intervento che vale quanto un gol quello del numero 5 sassarese, già autore della rete dell’1-0. All’87’ è la Torres ad andare a millimetri dal vantaggio: ancora un cross perfetto di Zambataro, Scotto di testa manda di pochissimo sopra la traversa.

Finale incandescente allo Stadio del Conero, entrambe le squadre vogliono vincere la partita a costo di concedere spazi pericolosi agli avversari. Pochi secondi al 90’, sono quattro i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Ultimo cambio per l’Ancona: Barnabà entra al posto di Clemente. La partita è alle battute finali, adesso l’Ancona sembra accontentarsi del pari, mentre la Torres chiude in attacco. Non c’è più tempo: finisce 1-1 fra Ancona e Torres. Un bellissimo secondo tempo dove i sassaresi sono andati subito in vantaggio con Dametto, ma 18 minuti più tardi è arrivato il pari dei padroni di casa su uno schema da punizione. Fallita la settima vittoria consecutiva per i torresini, che salgono a quota 69, a +9 sulla Carrarese e a -8 dal Cesena che stasera ha l’opportunità di chiudere il discorso primo posto. Prossimo appuntamento al Vanni Sanna, dove sabato 23 arriva il Vis Pesaro.