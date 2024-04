Torres ad Arezzo per chiudere il discorso secondo posto

Con tre punti i sassaresi otterrebbero il secondo posto matematico

Di: Redazione Sardegna Live

La Torres vola ad Arezzo per blindare definitivamente il secondo posto. Il successo per 3-0 della Carrarese ieri sera riavvicina i toscani a -5, ma il destino dei rossoblù è tutto nelle loro mani.

Un successo garantirebbe infatti ai sassaresi il secondo posto matematico, prima dello scontro col Cesena al Vanni Sanna che potrebbe valere solo per la gloria personale. Servirà però non commettere gli errori delle ultime uscite.

Poca precisione sotto porta e qualche disattenzione difensiva sono costate alla Torres due sconfitte consecutive, di cui una con la Fermana ultima, che fortunatamente non hanno compromesso la classifica.

Adesso è arrivato il momento di mettere in archivio questo lungo ed entusiasmante capitolo, per preparare al meglio, mentalmente e fisicamente, i playoff che seguiranno la fine della stagione regolare, e che decreteranno la quarta promossa in Serie B.

Il secondo posto, fra le altre cose, garantirebbe ai torresini di saltare i primi turni, e subentrare nella lotta alla promozione a partire dai quarti di finale.