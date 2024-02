Basket: nuovo coach per la Dinamo che batte il Cremona

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha vinto ieri contro Cremona col punteggio di 86-80

Di: Redazione Sardegna Live

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha vinto ieri contro Cremona , al PalaSerradimigni, col punteggio di 86-80. Il nuovo coach bosniaco Markovic subentrato da due settimane a Piero Bucchi, sembra avere dato almeno una scossa ai giocatori biancoblu, e la vittoria di ieri può essere determinante per il futuro dei sassaresi, che ora si trovano al 12esimo posto in classifica, a quattro punti dalla zona playoff preceduta da Trento ea distanza di sicurezza (6 punti) dalla zona retrocessione.

" Dovevamo vincere, combattere senza mai abbassare la testa, e lo abbiamo fatto ", ha commentato a fine partita un soddisfatto Nenad Markovic, alla sua prima partita casalinga. I segnali positivi sono arrivati ​​un po' da tutta la squadra, con Charalampopoulos, Jefferson e Treier che hanno impressionato per concentrazione ed efficacia.

Sabato 10 febbraio, alle 19, sul campo del Tortona, la Dinamo sarà chiamata a confermare i progressi, anche se la sfida non sarà delle più semplici, visto il momento di forma degli avversari. Poi ci sarà una pausa per la final Eight di Coppa Italia (per il quale il Banco non si è qualificato) e un rientro a marzo con tre gare di fuoco consecutive, contro tre pretendenti al titolo finale: Virtus Bologna, Venezia e Brescia.