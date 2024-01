Torres, alcuni tifosi lasciano il settore durante il minuto per Riva

A Carrara un episodio che sta facendo molto discutere

Di: Redazione Sardegna Live

Bruttissima sconfitta per la Torres a Carrara, dove i sassaresi hanno incassato cinque reti. Di Scotto il gol della bandiera, di rigore, sul finale di partita. Oltre alla prestazione dei rossoblù, a far storcere il naso è stato l'episodio avvenuto nel pre-gara, quando durante il minuto di raccoglimento per celebrare la scomparsa di Gigi Riva una fetta del tifo torresino avrebbe abbandonato il settore ospiti, per poi rientrare al termine del momento di solennità.

E' nota, infatti, la rivalità fra le due tifoserie sarde. Antagonismo che non giustificherebbe un gesto del genere, totalmente contrario ai principi sportivi che la stessa società sassarese da sempre incarna. Tempestivo sui social era stato proprio il messaggio di cordoglio della Torres lo scorso 22 gennaio, pochi minuti dopo la scomparsa di Rombo di Tuono.

Sul web si è prevedibilmente scatenata la polemica, soprattutto da parte dei sostenitori cagliaritani, ma in tantissimi anche sponda Torres si sono esposti prendendo le distanze da un simile comportamento. Situazioni che non vorremmo mai commentare ma che, purtroppo, spesso e volentieri vediamo accadono negli stadi.