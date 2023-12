Ghilarza protagonista ai campionati nazionali di ginnastica artistica

Ecco i risultati dei giovani partecipanti sardi nelle varie categorie

Di: Redazione Sardegna Live

Anche quest’anno alla fiera di Rimini dal 7 al 10 dicembre si sono svolti i campionati nazionali della winter edition di ginnastica artistica femminile e maschile. Secondo anno consecutivo che gli atleti e le atlete della ASD Dragonfly di Ghilarza partecipano con ottimi risultati sia nelle gare individuali che a squadre.

"Siamo riusciti a portare 14 ginnaste e un ginnasta - fa sapere la società -, siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati in tutte le categorie in cui abbiamo partecipato, considerando il numero dei partecipanti arrivati da tutta Italia. I più importanti sono stati il terzo posto assoluto individuale per il già campione regionale Rohan Hanif, stesso risultato dello scorso anno ma questa volta ottenuto in una categoria di livello superiore. Nelle gare a squadre piazza d’onore per Anita Piredda e Ambra Salaris (cat Junior 1), così come le loro compagne Giorgia Serra e Rebecca Tore (cat Junior 3), primo posto per le neo campionesse Nazionali Rebecca Massidda e Nicole Loi (cat Allieve 4). Ottimi anche gli altri risultati ottenuti dalle nostre atlete: Chiara Miscali, Giorgia Fadda, Marika Oppo, Chiara Matteoli, Sofia Congia, Desiree Putzolu, Nayra Puddu, Eleonora Faedda".

Il tecnico Mayte Cogotzi si ritiene molto soddisfatto "per gli ottimi risultati ottenuti ma anche per il bel lavoro fatto nei campi gara dai suoi atleti, aspetto non secondario a cui tiene particolarmente". Molto soddisfatto anche il presidente Pier Carlo Fadda che coglie l’occasione "per fare i complimenti e ringraziare tutti, atleti istruttore e genitori, anche di chi non è potuto partire per i campionati nazionali sono convinto si rifarà il prossimo anno; un ringraziamento speciale inoltre va ai nostri sponsor, per il sostegno e la fiducia col quale ogni anno ci supportano e ci aiutano nel portare avanti il nostro progetto".