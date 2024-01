Ghilarza. Scontro all’incrocio tra auto, due feriti

Sul posto Vigili del fuoco, forze dell’ordine e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente, questa mattina, a Ghilarza in via Giovanni Paolo II, in prossimità di un incrocio. Intorno alle 9, per circostanze ancora da chiarire, due auto si sono scontrate.

La Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha inviato sul posto una squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha provveduto alla messa in sicurezza delle due auto coinvolte. Entrambi i conducenti sono rimasti lievemente feriti e affidati alle cure del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.