Rimini. Molesta due bimbe in spiaggia e viene “linciato” dalle mamme: arrestato

L’uomo era in vacanza la famiglia

Di: Ilaria Cardia

Un episodio quasi incredibile quello riportato del quotidiano Il Messaggero. Un uomo di 47 anni, in vacanza con tutta la famiglia, avrebbe molestato due bambine di 10 e 11 anni nella spiaggia di Misano Adriatico nel Riminese. L’uomo, nella giornata di mercoledì pomeriggio, è stato arrestato per violenza sessuale.

I FATTI - I due episodi, secondo quanto riporta il quotidiano che avrebbe intercettato fonti locali, sarebbero avvenuti a poca distanza di tempo l'uno dall'altro. Il primo allarme sarebbe arrivato dalla 11enne. La piccola, accompagnata da alcune amichette, è corsa in lacrime dalla madre raccontando che un uomo (con una bimba piccola in braccio) le avrebbe fatto un complimento e poi l'avrebbe molestata. Solo pochi minuti prima, si è saputo solo dopo, vittima di simili molestie era stata l’altra ragazzina di dieci anni.

I genitori delle due minorenni, dopo aver appreso i fatti dalle figlie, avrebbero affrontato l'uomo e chiamato i carabinieri, che lo avrebbero bloccato. Sono stati attimi di tensione, con un classico tentativo di “linciaggio” da parte di alcuni genitori.

In caserma, con il supporto di psicologa infantile, le due vittime avrebbero confermato i fatti come riportati.

Per il 47enne, in vacanza con la famiglia, è scattato l'arresto per violenza sessuale e nelle prossime ore ci sarà la convalida.