Si alza il sipario sul primo torneo Air Italy

Stefano Sardara: «Un torneo che rappresenta la meglio la partnership con questo brand nazionale e internazionale»

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Si è tenuta questa mattina la presentazione ufficiale del torneo Air Italy che avrà luogo nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre al Geovillage di Olbia. L'evento è stato presentato da Brian Thomas Ashby (Marketing & Corporate Communications Director di Air Italy), dal Presidente della Dinamo Banco di Sardegna, Stefano Sardara, il coach biancoblu Vincenzo Esposito,il capitano Jack Devecchi, il play-guardia Jaime Smith e il general manager del Geovillage Fabio Docche.

La Dinamo scenderà in campo sabato 1 settembre alle 20.30, al PalAltoGusto, contro l'Mhp Ludwigsbrug. L'altro match vedrà di fronte, alle 18.00, la Scandone Avellino e la Virtus bologna. Le finali si giocheranno domenica 2 settembre alle 18.00 per il terzo e quarto posto e alle 20.30 per il primo e secondo posto.

Per il presidente Sardara «Questo torneo, che esiste ormai da 6 anni, rappresenta al meglio la partnership con questo brand importante del panorama nazionale e internazionale. Siamo riusciti ad affermarci in maniera ormai consolidata nella rete dei tornei internazionali preseason e il mese di settembre è diventato per noi e per l’isola un momento capace di attrarre i più importanti club della scena italiana ed europea. La continuità del sostegno da parte di Air Italy, che sappiamo bene quanto sia importante anche nel corso dell'intera stagione per tutte le sfide della squadra in Italia e in Europa, ci riempie di orgoglio e ci dà senza dubbio nuovi stimoli».

«Sono molto onorato di essere qui e di potervi dare il benvenuto – ha sottolineatoAshby –, confermando questa sponsorizzazione che è nata da tanto tempo ma che oggi si presenta per la prima volta con il brand Air Italy. Come per la Dinamo questo sarà un anno importante anche per noi, abbiamo una flotta tutta nuova pronta a portarvi su tante nuove destinazioni: da questa estate voliamo su New York e Miami, la scorsa domenica è operativo il progetto con Lamezia Terme e a brevissimo saremo operativi su Mumbai, New Delhi e Bangkok. Oggi sono qui per celebrare l’inizio della stagione 2018-2019, che sarà sicuramente ricca di grandi successi e che consoliderà il rapporto speciale con questo Club e con questo territorio. La continuità della partnership con Dinamo rappresenta una ulteriore conferma del legame radicato in Sardegna».

Pronto per questo precampionato anche Vincenzo Esposito: «Ci prepariamo ad affrontare questo esordio in precampionato con la volontà di fare bene e offrire una spettacolo di alto livello per i nostri tifosi e per uno sponsor importante come Air Italy. Abbiamo scelto avversari di alto livello, due top club italiani come Bologna e Avellino, e Ludwigsburg che è un club sempre più importante anche sulla scena europea. Sono curioso anch’io di vedere la squadra in campo per questa prima sfida, da cui avremo certamente delle indicazioni anche se solo dopo una settimana di lavoro».

«Siamo onorati di affiancare il progetto Dinamo – queste le parole di Docche-. È il settimo anno che il Club ci sceglie per il ritiro e questo per noi vuol dire che stiamo lavorando bene, continuando ad offrire un servizio di eccellenza per una squadra di eccellenza. Siamo felici di condividere questa sfida con uno sponsor importante come Air Italy e ora attendiamo il via del torneo certi della risposta del grande pubblico che da sempre partecipa con entusiasmo alle nostre iniziative».

Per capitan Devecchi si tratta di «Un impegno importante perché ci confrontiamo subito con squadre di alto livello e per noi sarà un primo test. Ci stiamo preparando al meglio, in una location super attrezzata, forse la migliore in Italia, che ci offre la possibilità di poter davvero avere il meglio per lavorare».

Per Jaime Smith «Questa prima settimana di lavoro è andata molto bene, credo di essere capitato in una bella squadra, un bel gruppo con tanto talento e non vedo l’ora di iniziare. Sono convinto che potremo fare grandi cose».