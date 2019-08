La Dinamo si presenta alla sua città

Ieri in piazza Santa Caterina la presentazione della squadra 2019-2020

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

È stato un vero successo di pubblico ieri in piazza Santa Caterina, a Sassari, per la presentazione ufficiale della Dinamo Banco di Sardegna 2019-2020.

Presentati dalla madrina Geppi Cucciari, i giganti si sono presentati ai loto tifosi. Il primo a salire sul palco è stato il direttore generale del Banco di Sardegna, main sponsor biancoblu, Giuseppe Cuccurese.

A seguire gli assistant Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, il preparatore fisico Matteo Boccolini prima dell’ingresso, tra gli applausi, del coach Gianmarco Pozzecco.

Tra i giocatori, il primo a presentarsi non poteva che essere lui, capitan Jack Devecchi, che si appresta a disputare la sua quattrodicesima stagione in maglia biancoblu. Spazio, poi, a Lorenzo Bucarelli, i giovani del vivaio Dinamo Marco Antonio Re (classe 2000), Christian Marras (classe 2001) e Luca Sanna (classe 2003), aggregati al ritiro biancoblu, Daniele Magro, Dyshawn Pierre, Marco Maganza, Dwayne Evans, Michele Vitali, Miro Bilan, Stefano Gentile, Curtis Jerrels per chiudere con il sassarese Marco Spissu.

Jamel McLean, atteso in Sardegna nei prossimi giorni, ha voluto essere presente con un video-saluto alla piazza.

In chiusura il saluto del presidente Stefano Sardara: “È ancora presto per fare delle previsioni, siamo al primo giorno di scuola, ora attendiamo il momento delle interrogazioni”, queste le sue parole.

“La scorsa stagione – ha aggiunto il numero uno biancoblu – è stata importante, abbiamo vinto un trofeo europeo, raggiunto la finale scudetto e messo su tanto lavoro che ci ha insegnato che la qualità ripaga. Questo ci rinforza nel nostro percorso in un sistema che su queste basi ci permette di andare avanti con ambizione”.

Inoltre è stata presentata la maglia special edition dedicata ad “Autunno in Barbagia” che sarà indossata da Marco Spissu e compagni durante il precampionato.