A Giovanni Battista Muretti il “Primo Trofeo Città di Banari”

Il corridore del Cycling Team Gallura ha preceduto Andrea Lovicu e Simone Tola

Di: Antonio Caria

Si è concluso con la vittoria di Giovanni Battista Muretti il “Primo Trofeo Città di Banari”, organizzato dall’Asd Truma Bikers Banari in collaborazione con la Pro loco e il contributo dell’Amministrazione comunale.

Al termine di un circuito di 3 giri (45 chilometri totali) che si è sviluppato in alcune vie del apese, per poi percorrere la Banari-Ittiri e fare rientro in paese attraverso la strada di “Sas Iscias”, Iil ciclista del Cycling Team Gallura ha preceduto Andrea Lovicu (Team Demurtas Nuoro) e Simone Tola (Fancello Cicli Terranova). Nove le categorie partecipanti che fanno parte del comitato regionale Csain

La serata si è conclusa con un rinfresco offerto ai partecipanti. Una sana giornata di ciclismo in uno splendido contesto ambientale che caratterizza il paese di Banari.