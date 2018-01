La domenica calcistica delle squadre del Meilogu

Al Thiesi il derby del Meilogu con il Pozzomaggiore. Pareggio del Siligo sul campo dell’Ottava. Sconfitto il Bonorva

Di: Antonio Caria

Chiusa la quindicesima giornata di campionato. In promozione (girone B), la Polisportiva Bonorva esce sconfitto per 3 a 1 (Bagniolo) dal terreno di gioco dell’Ossese. In classifica, la squadra di Massimiliano Nieddu resta a quota 15 punti.

In prima categoria (girone D), Gigi Marras regala il successo alla Polisportiva Thiesi nel derby del Meilogu con il Pozzomaggiore. Un successo che consente agli uomini di Giammario Rassu di salire al primo posto a 31 punti, a pari merito proprio con i rossoblu di Ruiu. 2 a 2, invece, per la Polisportiva Siligo sul campo dell’Ottava. Per i gialloblu, che salgono a 28 punti in classifica, a segno Antonio Marceddu e Mario Fadda.