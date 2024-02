Giornalista a Geolier: "Ieri hai rubato?". Lui la ammutolisce

"Ho una fan base che mi ha sempre supportato. Io mi sono esibito e non ho rubato niente a nessuno"

Di: Redazione Sardegna Live

Geolier dopo il trionfo della serata cover di ieri a Sanremo, interviene cronisti sui fischi ricevuti dalla platea. Incalzato da una giornalista, che in conferenza stampa gli chiedeva se si sentisse in imbarazzo o avvertisse di aver rubato, ha risposto: "Io ho una fan base che mi ha sempre supportato non solo a Sanremo. Io mi sono esibito e non ho rubato niente a nessuno. Rubare è una brutta parola. È stato un orgoglio portare il vero rap a Sanremo. Ieri sono andato sul palco ed è stato difficile esprimermi davanti a un teatro, che ho sempre visto pieno, con la gente che si alzava e se ne andava".

Poi ha aggiunto: "Sapete cosa mia ha detto mia madre? Che meritava Angelina. Una cosa così tosta non so se l’hanno fatta, ma sono contento di aver toccato pezzi come Dre, pezzi come Brivido di Marra. Poi 'O primm ammore di Luché, che mi ha cresciuto per me è la storia".

Sui fischi ha commentato: "I fischi sono una dimostrazione di un parere, come un applauso. Io ieri sono andato sul palco ed è stato difficile esprimermi davanti all’Ariston che ho sempre visto pieno, ma stavo io e la gente si alzava e se ne andava. Io capisco, l’esibizione di Angelina mi ha emozionato e ha emozionato anche mia madre che dovrebbe stare con me a prescindere, dovrebbe stare con me. Ma sul resto, sono contento: ha vinto il rap. Il resto è tutto un di più".