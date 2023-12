Daddy Yankee si ritira dalla scena musicale: "Seguirò Gesù"

Di: Redazione Sardegna Live

Ramón Rodríguez, alias Daddy Yankee , star portoricana 46enne del reggaeton, dice definitivamente addio alla musica per dedicarsi alla fede , dopo il suo ultimo concerto al José Miguel Agrelot Coliseum di Portorico, dove ha comunicato ai suoi fan la fine della sua carriera musicale.

" Non mi vergogno di dire a tutto il mondo che Gesù vive in me e che io vivrò per lui - ha sottolineato in spagnolo -. Per molti anni ho cercato di colmare un vuoto nella mia vita che nessuno è stato in grado di colmare. Sono andato alla ricerca di uno scopo ed in molte occasioni mi è sembrato di essere felice, ma mancava in me qualcosa che mi facesse sentire completo ".

Daddy Yankee termina una delle carriere musicali più di successo nella storia latino americana . Nel 1996 Macarena fu successo mondiale mentre nel 2017 il singolo Despacito è diventato la prima canzone in lingua spagnola a raggiungere il numero 1 della Billboard Hot 100 dopo Macarena. Il video ufficiale di Despacito è stato visto un miliardo di volte su YouTube il 20 aprile 2017.

Foto: frequenzaurbana