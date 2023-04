“Sembra sua nonna”: perché tanti commenti spietati contro la fidanzata di Keanu Reeves?

Forse la normalità, il tempo che passa, i corpi reali, in un mondo ormai quasi completamente artefatto, fanno paura?

Di: Alessandra Leo, foto Whoopsee.it

“Sembra sua nonna”, “Sembra sua madre, anzi la madre è più bella”, “Allora c’è speranza per tutte”, “Non mi piace vedere certe immagini”. “Li vedo male assortiti”, “Avrebbe potuto farsi una tinta”. I e soprattutto le fan spietati contro Alexandra Grant, 50 anni, fidanzata dell’attore di Hollywood Keanu Reeves, di 58.

I commenti sul web si sprecavano già dalle prime apparizioni ufficiali dei due finché, qualche giorno fa, la coppia è stata immortalata durante un bellissimo bacio presso il Museum of Contemporany Art Gala di Los Angeles e i commenti al gusto veleno sono spuntati come funghi uno dopo l’altro. “Whoopsee.it” ne ha parlato in una riflessione molto interessante.

Alexandra Grant, artista attiva nel campo delle arti visive, amica dell’attore canadese da tantissimi anni con cui dal 2019 ha iniziato una relazione d’amore, attira la curiosità e soprattutto, purtroppo, le critiche dei fan, perché “diversa” probabilmente, dal tipo di donna con cui “dovrebbe stare” Keanu. Capelli grigi, abiti non appariscenti, poco trucco, nessuna necessità di nascondere il tempo che passa.

Non è una 30enne ultra rifatta, con le labbra a canotto, con il seno prorompente, con chili di trucco, ma una donna bellissima e normale che alle stesse donne normali non va giù. In un mondo in cui l’artefatto spopola sulla realtà, in cui i segni del tempo vanno assolutamente nascosti e si rincorre l’eterna giovinezza, una donna che non sente il bisogno di stare al passo con la massa viene criticata, perché diversa, fuori dal coro, nonostante sprizzi felicità, serenità, amore e bellezza da tutti i pori.

Quel che è peggio è che viene criticata da altrettante donne “normali” secondo cui è assurdo che un attore come Keanu Reeves stia con una quasi coetanea con i capelli grigi “quando potrebbe permettersi molto di più”.

Forse la normalità, il tempo che passa, i corpi reali, fanno più paura di quello che si pensi proprio a causa di tutto ciò che nel mondo di oggi li ha trasformati in spauracchi da evitare come la peste? La chirurgia a tutti i costi, i filler, le diete forzate, l’allenamento eccessivo, il piallare qui, il piallare qua, le foto sui social di donne e uomini dai fisici statuari, palesemente ritoccate da 200 filtri, hanno fatto male al modo di pensare di tante, troppe persone.

Fortunatamente ci sono stati utenti che hanno risposto alle critiche interpretando la relazione di Keanu e Alexandra in nome dell’amore vero, lontano da quei rapporti misogini, a cui gran parte delle persone è abituata, in cui un uomo, solo perché famoso, deve “scegliere” una donna bella, molto più giovane di lui e appariscente da esibire come un trofeo.

“Keanu si mette con una donna normale. Vi rode eh?”, “Misogini e superficialotte che non hanno nulla da ridire su una sventola che sta con un bacucco ora sono in tilt perché Keanu li ha messi di fronte a una tragica (per loro) verità: un uomo realizzato cerca una compagna da amare, non una bambola da esibire”, “Ci sono uomini che non guardano sola la bellezza in una donna.. e poi lei la trovo estremamente chic. Ah belle strafighe.. rassegnatevi”.