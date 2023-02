Elodie aggredisce un fan in aeroporto: “Non ci ho visto più, è intervenuta la polizia”

Ecco cosa è successo

Di: Alessandra Leo, foto Adnkronos

Elodie, una delle protagoniste più apprezzate dell’ultima edizione del festival di Sanremo grazie alla sua canzone “Due”, alla sua immagine tra fascino e mistero, e ai suoi outfit molto sexy, ha sempre raccontato di avere un carattere molto forte e di essere spesso impulsiva.

Tra gli aneddoti che l’artista aveva menzionato e che ai fan non sono certo sfuggiti, c’è quello di una sua aggressione a un uomo in aeroporto.

“Una volta ero in aeroporto e un uomo, dopo aver capito che ero io, mi ha urlato: ‘Chissà sotto l'effetto di quali droghe sei?’. Non ci ho più visto, sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono letteralmente impazzita” ha raccontato la cantante. La notizia, riportata da Leggo e da altre testate, è tornata oggi alla ribalta.

Secondo quanto riportato, l’uomo si era poi giustificato dicendo che la sua reazione fosse dovuta al fatto che la cantante non lo avesse considerato, e di conseguenza c’era rimasto male.

Intervistata a Che tempo che fa, Elodie parla della sua docu-serie Sento ancora la vertigine: "In generale include la quotidianità dei miei ultimi due anni. Tante cose avrei voluto toglierle, perché sono semplicemente io senza trucco e parrucco".