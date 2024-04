Cep. Nervosi al controllo della Polizia: 24enni arrestati per spaccio

Cep. Il nervosismo dei giovani ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di mercoledì, nel quartiere Cep, gli agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile hanno fermato un uomo e una donna, entrambi di 24 anni e originari del posto, a bordo di un’autovettura.

Il nervosismo dei giovani ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo e dalla perquisizione è emerso che i due trasportavano due involucri termosaldati contenenti cocaina in grani, per un peso complessivo di circa 15 grammi, più denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

I 24enni sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari per spaccio, in attesa del processo per direttissima tenutosi giovedì mattina, al termine del quale il Giudice ha convalidato gli arresti non applicando misure cautelari.