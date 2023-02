Premio Sardegna Live 2023 | La candidata Alessia Orro

Pallavolista di Narbolia, 23 anni, nel 2022 medaglia d'oro alla Volleyball Nations League e bronzo al campionato mondiale

Di: Redazione Sardegna Live, foto Fb Alessia Orro

Alessia Orro, nata a Oristano 23 anni fa ma originaria di Narbolia, nome di punta della selezione azzurra di volley.

La sua carriera come pallavolista inizia nell'Ariete, club oristanese col quale esordisce in Serie C nel ruolo di centrale e opposto. Nella stagione 2013-14 entra a far parte della squadra federale del Club Italia, dove ricopre il ruolo di palleggiatrice e in quattro stagioni compie una scalata che la porta a raggiungere le Serie B1, A2 e A1. Nel 2013 l'esordio in Nazionale Under-18. Nel 2015 vince la medaglia d'oro ai mondiali U-18 e a quelli U-20 debuttando finalmente in Nazionale maggiore.

Nel 2017 conquista l'argento al World Grand Prix e nello stesso anno viene ingaggiata dall'UYBA di Busto Arsizio, in Serie A1, con cui vince la Coppa CEV 2018-19. Dopo un triennio, nel 2020 passa alla Pro Victoria Monza, sempre nella massima serie italiana, conquistando la Coppa CEV, dove viene premiata come MVP. Nel 2019 è argento europeo. Nel 2021 partecipa ai Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo, uscendo ai quarti di finale, e al campionato europeo, vincendo la medaglia d'oro e ricevendo il premio come miglior palleggiatrice.

Il 2022 è un altro anno di successi e consacrazione per l'atleta sarda. A luglio conquista la prima medaglia d'oro nella storia della Nazionale italiana alla Volleyball Nations League (dove viene eletta anche miglior palleggiatrice del torneo), a ottobre quella di bronzo al campionato mondiale.