Premio Sardo dell'anno 2023: la candidata Dalia Kaddari

Un anno straordinario per la 22enne velocista quartese che ha portato a casa la medaglia d'oro a squadre ai Giochi europei 2023

Di: Redazione Sardegna Live

Dalia Kaddari, velocista 22enne di Quartu Sant'Elena, è uno dei talenti più cristallini del panorama dell'atletica italiana.

Inizia a praticare atletica leggera nel 2014 nella società della sua città, la Tespiense Quartu, nel 2014. Nel 2017, a Rieti, sui 200 metri ai campionati italiani allieve, vince il titolo tricolore di categoria con la migliore prestazione italiana under 18 guadagnando la convocazione per gli Europei under 20 di Grosseto, terminati poi in semifinale.

Nel 2018 si mette in mostra ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires dove conquista la medaglia d'argento sul mezzo giro di pista. Nel 2019 entra nel Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Il 30 agosto 2020 si laurea per la prima volta campionessa italiana assoluta dei 200 metri piani ai campionati italiani di Padova.

Nel 2021 arriva la consacrazione: il 27 giugno conferma il titolo italiano ai campionati di Rovereto e il 10 luglio 2021 si laurea a Tallinn campionessa europea under 23. Grazie all'alloro europeo stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, disputatesi un anno dopo a causa della pandemia. Terminerà l'esperienza olimpica in ottava posizione.

Nel 2022 centra il tris tricolore consecutivo sui 200 metri ai campionati di Rieti e prende parte ai Mondiali di luglio dove raggiunge la finale con la staffetta senza però ottenere medaglie. Il mese successivo, agli Europei di Monaco di Baviera, nella staffetta 4x100 ottiene un bronzo assieme a Zaynab Dosso, Anna Bongiorni e Alessia Pavese conquistando la prima medaglia internazionale a livello senior.

Il 2023 l'ha vista ancora campionessa italiana dei 200 m piani. E' poi protagonista ai mondiali di Budapest, dove si è fermata alle semifinali dei 200 metri piani. Nelle batterie di qualificazione della staffetta 4x100 metri, invece, ha contribuito al raggiungimento del nuovo record italiano nella specialità (42"14, sempre insieme a Dosso, Bongiorni e Pavese), per poi terminare la finale in quarta posizione in 42"49, miglior piazzamento di sempre per una compagine italiana nella storia della competizione. Ai Giochi europei di Chorzow, in Polonia, ha conquistato la medaglia d'oro a squadre.