Aggressione agli agenti della Polizia Locale a Santa Teresa, Giagoni (Lega): “Solidarietà e rammarico per ennesimo gesto di violenza ad opera di un immigrato”

Dal palazzo del Consiglio regionale, parla l’esponente della Lega

Di: Alessandro Congia

Questa mattina presso il mercatino settimanale che si tiene a Santa Teresa Gallura gli agenti di polizia locale hanno dovuto fare i conti con una brutta disavventura. La loro unica colpa è stata quella di aver domandato i documenti a un immigrato che svolgeva attività di accattonaggio. Il soggetto in questione ha reagito violentemente contro gli agenti dapprima morsicando uno di essi poi colpendone un altro con una testata. A uno dei quattro agenti intervenuti è stata emessa una prognosi di quattro giorni.

“In un momento della storia del nostro paese nel quale ci si interroga tanto sulla necessità di modificare il Decreto Sicurezza, unico strumento che dopo anni di finto buonismo ha cercato di restituire legalità e serenità ai cittadini italiani, sarebbe forse il caso, invece, di essere intellettualmente onesti e ammettere che alcuni immigrati non scappano da alcuna guerra ma la guerra intendono solo portarla nei nostri paesi” Interviene così il Capogruppo Lega in Regione, Dario Giagoni, in una nota “Chiediamo al Sindaco maggior attenzione nei confronti dei nostri paesani anche attraverso incentivazione di maggiori controlli durante eventi e manifestazioni, sia sporadiche che prestabilite, al fine di garantire sicurezza e tranquillità. Esprimo a nome mio e di tutto il partito la massima solidarietà agli operatori coinvolti con l’augurio di una pronta guarigione, senza esimerci dal ringraziare sentitamente tutte le forze dell’ordine che quotidianamente sono presenti nelle nostre città e nelle nostre strade a garanzia e tutela della nostra sicurezza. Un tema a noi caro che stiamo portando avanti anche in Consiglio con una proposta di legge plasmata per offrire ai cittadini e agli stessi operatori della Polizia Locale un servizio più efficace ed efficiente su tutto il territorio regionale.”