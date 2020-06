Picchiata in pieno centro dal ‘branco’, ragazza 17enne sotto shock

Un episodio assurdo, avvenuto qualche giorno fa in via Asproni

Di: Alessandro Congia

Agli agenti della Polizia Municipale ha raccontato l’incubo che ha vissuto, quando, appena terminato con la scuola guida, stava rientrando a casa: picchiata, poi minacciata “Come ti trovo ti ammazzo”, le avrebbe detto uno dei suoi aggressori prima di scappare.

Lei ha appena 17 anni, frequenta la quarta alle superiori e diventerà maggiorenne a breve: il gruppetto (tra loro ci sono coetanei maschi e femmine appena 19-20enni), prima attira la sua attenzione chiamandola, poi in gruppo si avvicinano, la accerchiano e senza un motivo, iniziano gli schiaffi, gli spintoni, addirittura uno degli aggressori le strappa un orecchino dal lobo dell’orecchio.

Il fatto – raccontato anche sul quotidiano on line sassarese, La Nuova Sardegna – è accaduto qualche giorno fa, nella via Asproni: il padre della minorenne picchiata è inorridito, soprattutto per i segni sul viso inequivocabili del pestaggio. Saranno fondamentali anche i video delle telecamere della zona ad aiutare gli agenti della Polizia Municipale a ricostruire i contorni di una vicenda davvero assurda ed inspiegabile.