Premio Sardegna Live 2018, il personaggio Nicolò Barella

Il centrocampista del Cagliari nel corso dell'anno si è imposto come uno dei più promettenti talenti del calcio italiano

Di: Redazione Sardegna Live

Nicolò Barella, 21 anni, calciatore.

Nasce a Cagliari il 7 febbraio 1997 e proprio nel capoluogo muove i primi passi nei campi da calcio entrando a far parte delle giovanili del Cagliari. Ben presto diviene uno dei migliori prodotti della cantera rossoblu e nella stagione 2014/2015 viene aggregato alla prima squadra. Il 4 maggio 2015, appena 18enne, esordisce in Serie A contro il Parma.

Dopo una breve parentesi al Como torna a casa divenendo titolare inamovibile del Cagliari guidato da Massimo Rastelli.

Nel corso del 2018, Barella ha mostrato di essere uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico nazionale. Dopo aver concluso la scorsa stagione con 6 gol in 34 presenze, ad agosto ha ripreso quel cammino di crescita che gli è valso l'attenzione dei club più blasonati meritando anche la fascia di capitano.

Le prestazioni superbe non potevano lasciare indifferente il c.t. della Nazionale Roberto Mancini che a settembre lo ha convocato per le prime due partite dell'Italia in Nations League. Il 10 ottobre, a 21 anni, ha esordito in maglia azzurra nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina, ottavo sardo nella storia della Nazionale. Nel corso della stagione ha vestito poi la maglia azzurra in altre tre occasioni.

Mentre le sirene delle più grandi società si fanno sempre più insistenti, i tifosi del Cagliari custodiscono gelosamente il sogno di vedere il proprio pupillo divenire grande sulle rive del Poetto.

Per i risultati ottenuti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Nicolò Barella fra i candidati al Premio Sardegna Live - Il Sardo dell'Anno 2018.

LINK AL SONDAGGIO 

 ▽▽▽ 

VOTA IL SARDO DELL'ANNO 2018

CLICCA QUI!!!