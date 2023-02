Dany Cabras vince il premio "Sardo dell'anno 2022"

E' il tiktoker sardo il vostro preferito. Il giovane di Domus de Maria ha sbaragliato la concorrenza vincendo l'ottava edizione del premio Sardegna Live, ecco la classifica finale

Di: Redazione Sardegna Live

Dany Cabras vince il Premio Sardegna Live “Sardo dell’anno 2022”. Il giovane 28enne, star del web, si è imposto sugli altri candidati mettendo d’accordo quasi la metà dei votanti. Ha infatti registrato il 40,5% delle preferenze, risultando di gran lunga il più votato fra i dieci in gara. Le votazioni sono terminate questa sera alle 20.30: Cabras è l'ottavo vincitore del premio organizzato da Sardegna Live. Prima di lui Daniele Conti, i Tazenda, Maria Giovanna Cherchi, Gian Daniele Calbini e Desolina, Carlo Sanna, Dj Fanny e Jacopo Cullin.

Il tiktoker di Domus de Maria, comune del Sud Sardegna, è spopolato sul web, raggiungendo l’apice del successo proprio nel 2022, anno in cui ha partecipato, vincendo, anche a “Generazione Lol”, il nuovo format di “Lol: Chi ride è fuori”, in cui i protagonisti non sono stati noti comici come da copione, ma bensì giovani star emergenti del web, e principalmente di TikTok, il cui scopo era quello di convivere all’interno di una stanza e riuscire a far ridere gli ‘avversari’ per primi. Il programma si è rivelato un successo e gli sketch di Dany Cabras hanno conquistato i social e scatenato l’ilarità degli utenti, che in quelle situazioni di vita quotidiana ironicamente raccontate si sono rivisti più e più volte.

Come detto, quello del giovane comico è stato un successo netto. Ecco i risultati al termine delle votazioni (voti registrati in percentuale), e le schede dei concorrenti:

- Dany Cabras (40,5%). Tiktoker da 4 milioni di follower e vincitore di Generazione Lol, il nuovo format televisivo targato Prime Video.

- Carola Puddu (13,7%). Ballerina di Selargius, allieva e protagonista del programma Mediaset Amici 21.

- Alessia Orro (13,6%). Pallavolista, nel corso del 2022 ha conquistato la medaglia d'oro con le azzurre alla Volleyball Nations League e il bronzo al campionato europeo.

- Angelica Grivel Serra (7,7%). Giovanissima scrittrice e giornalista ogliastrina.

- Dino Manca (7,1%). Docente di Filologia moderna dell'Università degli Studi di Sassari. Ha coordinato il team di studiosi che ha curato per conto dell'Isre e degli atenei isolani le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda.

- Matteo Porru (4,7%). Scrittore 21enne di padre sardo e madre veneziana, dal 2022 opinionista fisso a DiMartedì su La 7.

- Martina Smeraldi (4,4%). Pornostar cagliaritana lanciata da Rocco Siffredi. In pochi anni ha raggiunto la fama internazionale e nel 2022 ha vinto l'Oscar del porno.

- Danilo Delrio (3,1%). Imprenditore algherese e chef del ristorante Musciora, vincitore della puntata di 4 Ristoranti (Sky Uno) dedicata alla cucina sardo-catalana.

- Marco Spissu (2,9%). Il cestista, dopo aver lasciato la Dinamo Sassari per giocare in Russia, è tornato a Venezia e con la Nazionale guidata da Pozzecco è stato protagonista dell'entusiasmante cavalcata verso i Quarti di finale agli Europei.

- Mahmood e il Coro di Orosei (2,1%). Il cantante che ha trionfato a Sanremo e la formazione polifonica della cittadina baroniese hanno dato vita a una collaborazione straordinaria.

Un anno fa avevamo parlato con Dany di passato, presente e futuro. “Immaginavo il mio futuro alla Saras – ci aveva raccontato –. Ho mandato tantissimi curricula senza venire mai chiamato. Tutte le porte chiuse e i successivi cambi di rotta mi hanno portato a quel che sono ora”. E ancora: "Per creare contenuti mi basta solo uscire da casa, sono un ottimo osservatore. Mi piace guardare, studiare e poi interpretare a modo mio". Costanza, passione e versatilità: la comicità di Dany Cabras ha conquistato proprio tutti, e anche voi che, in tantissimi, lo avete scelto come sardo dell’anno 2022.