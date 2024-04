Sostenibilità, Zacchi (Bper): "A banche viene chiesto di essere locomotiva transizione"

Di: Adnkronos

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Alle banche viene richiesto di essere locomotiva della transizione non solo per quello che riguarda il mondo finanziario ma anche e soprattutto per quella che è l'economia reale, quindi al di là delle aziende quotate, le Pmi, piccole e medie imprese e le aziende che trainano l'economia italiana. Quindi, noi come banca vogliamo essere al loro fianco, stiamo creando dei prodotti dedicati ma anche dei prodotti che sulla base di quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità delle aziende che permettono di proseguire nel loro percorso. E perseguire questi obiettivi che non sono solo i loro ma sono anche i nostri". Lo ha detto Giovanna Zacchi, Responsabile della funzione Esg Strategy di Bper Banca intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell’Informazione.