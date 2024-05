È morto Franco Di Mare. In tv aveva rivelato la malattia

La sua drammatica intervista a 'Che tempo che fa' il 28 aprile aveva sconvolto il pubblico

Di: Redazione Sardegna Live - foto da "Nove"

È morto il giornalista Franco Di Mare. È stata la famiglia ad annunciarlo con una nota: “Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”.

Parlando del suo libro appena pubblicato, 'Le parole per dirlo, la guerra dentro e fuori di noi' (Sem editori), in un'apparizione drammatica, a 'Che tempo che fa' il 28 aprile, meno di un mese fa, aveva rivelato di essere gravemente malato: "Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma: si prende respirando le particelle di amianto. Mi rimane poco da vivere, ma non è ancora finita".

"Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce", ha detto a Fabio Fazio entrando nei dettagli di una vicenda che ha sconvolto il pubblico anche per le pesanti affermazioni sul comportamento che gli ha riservato la Rai (non la dirigenza attuale aveva precisato) dopo la scoperta della malattia.

“Ci ho provato fino ad oggi a rispondere singolarmente ad ognuno dei vostri messaggi ma siete davvero moltissimi e le mie energie purtroppo limitate” aveva scritto Di Mare nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Mi scuserete quindi se con questo unico messaggio vi ringrazio tutti insieme per questa straordinaria manifestazione di affetto che mi è arrivata diritta al cuore e che da domenica, insieme all’amore dei miei familiari e degli amici più cari che mi sono accanto, sta scaldando le mie giornate. Nei vostri messaggi molti di voi mi dicono di sperare in un miracolo. Per me in realtà è già avvenuto: il mio miracolo meraviglioso siete voi. Infiniti grazie a tutti. Vi abbraccio”.