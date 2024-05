Orgosolo. Carabiniere rimane ferito mentre prova un fucile al poligono

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente nel pomeriggio nel poligono di Orgosolo. Un carabiniere, libero dal servizio, è rimasto ferito a una mano mentre armeggiava un vecchio fucile, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell’arma.

L’uomo è stato trasferito con l'elisoccorso in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.