PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 | Il candidato Fabio Aru

Scheda di presentazione del ciclista Fabio Aru, candidato alla vittoria del Premio Sardegna Live che incoronerà il Sardo dell'anno 2017

Di: Redazione Sardegna Live

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CICLISTA FABIO ARU, CANDIDATO AL PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 (VOTA QUI)

Fabio Aru nasce a San Gavino Monreale il 3 luglio 1990 e cresce a Villacidro dove si accosta a varie discipline sportive trovando la sua dimensione in sella alla bicicletta.

Dopo innumerevoli successi e scalate mozzafiato, è il 2017 l'anno della sua consacrazione come campione e protagonista del ciclismo internazionale.

L'avvio di stagione è sottotono con il ritiro dalla Tirreno-Adriatico per una tracho-bronchite e la mancata partecipazione al 100° Giro d'Italia a causa di un infortunio al ginocchio.

A giugno si presenta al Giro del Delfinato piazzandosi al quinto posto e contribuendo in maniera significativa alla vittoria del compagno di squadra Jakob Fuglsang.

Il 25 giugno 2017 conquista il titolo di Campione italiano vincendo per distacco la prova in linea Gran Piemonte da Asti a Ivrea.

Una volta scaldate le gambe, si presenta al Tour de France in ottime condizioni fisiche e mentali. Vince per distacco la quinta tappa Vittelle - La Planche des Belles Filles e conquista la sua prima maglia gialla in carriera con uno scatto poderoso negli ultimi 400 metri della prima tappa pirenaica Pau - Peyragudes al termine della quale taglia il traguardo in terza posizione e da leader della classifica generale. Conserva la maglia gialla per due giornate cedendola poi al vincitore della competizione Chris Froome. Aru, al termine, sarà quinto in classifica.

Dopo una Vuelta chiusa in tedicesima posizione. Arriva terzo alla Milano-Torino e settimo al Giro di Lombardia.

Per i risultati conseguiti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di inserire Fabio Aru nella rosa dei candidati alla V edizione del Premio Sardegna Live che verrà consegnato al Sardo dell'anno 2017.

LINK AL SONDAGGIO

▽▽▽

VOTA IL SARDO DELL'ANNO 2017

CLICCA QUI!!!