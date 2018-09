Aru: una stagione da dimenticare. Cade alla Vuelta, lacrime e sangue

La rabbia del corridore sardo: "Si è bloccato il cambio a questa c... di bici!"

Di: Redazione Sardegna Live

Il 2018 continua a non sorridere a Fabio Aru. Dopo i problemi al Giro, il corridore sardo non ha ritrovato la condizione di forma alla Vuelta dove sul Balcon de Bizkaia è caduto in discesa a 6 km dal traguardo.

La sfortuna sembra perseguitare lo scalatore della UAE che si rialza sanguinante con la divisa completamente strappata. "Si è bloccato il cambio a questa c... di bici", ha urlato Aru con le lacrime agli occhi ai tecnici della sua squadra accorsi per aiutarlo. Poi il corridore di Villacidro è ripartito.