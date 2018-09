Un'altra chance per Fabio Aru: convocato ai mondiali

Il corridore di Villacidro può riscattarsi da una stagione finora disastrosa

Di: Redazione Sardegna Live

Il tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani ha deciso: Fabio Aru convocato ai mondiali.

E proprio su di lui, oltre che sul siciliano Vincenzo Nibali, sono riposte le speranze azzurre per la prova di Innsbruck, in programma il 30 settembre.

Gli altri convocati sono Gianluca Brambilla, Dario Cataldo, Damiano Caruso, Alessandro De Marchi, Davide Formolo, Gianni Moscon, Franco Pellizzotti, Domenico Pozzovivo, Davide Villella e Giovanni Visconti. Otto di loro parteciperanno alla gara in linea, designati per la cronometro Fabio Felline e Alessandro De Marchi.

I convocati, annunciati questa mattina a Milano, inizieranno un collegiale il prossimo 23 settembre a Torbole, in Trentino, per poi trasferirsi in Austria il 27 settembre.

Dunque Aru, nonostante le prove non esaltanti alla Vuelta e la caduta nella corsa a tappe spagnola che sembrava comprometterne il resto della stagione, parteciperà alla corsa mondiale. Un premio per il corridore di Villacidro che non ha mai fatto mancare il suo impegno in questa annata purtroppo povera di soddisfazioni finora.

