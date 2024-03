Primo vertice del centrodestra dopo il voto, focus sulle amministrative

Gli alleati si sono ritrovati a Oristano, la proposta delle primarie fatta dai Riformatori non convince

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

È iniziato questa mattina il primo confronto della coalizione di centrodestra dopo la sconfitta alle elezioni regionali: l'appuntamento è a Oristano nella sede storica cittadina di Fratelli di Italia, primo partito della coalizione all'esito del voto, ed è stato convocato dalla coordinatrice e vice capogruppo in Senato Antonella Zedda.

Un tavolo affollato con tutti i coordinatori e responsabili delle forze della coalizione di centrodestra civica e sardista che deve fare il punto sui risultati elettorali del 25 febbraio e soprattutto sulle prossime amministrative. Rispetto all'ultimo vertice che la coalizione ora all'opposizione ha tenuto prima delle elezioni, in cui fu ufficializzato il nome di Paolo Truzzu come candidato, al tavolo ci sono facce nuove: per Forza Italia presenti il nuovo coordinatore regionale Pietro Pittalis e il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che sostituiscono Ugo Cappellacci, ora alla guida del neonato dipartimento azzurro per l'Insularità e Ivan Piras; per la Lega il coordinatore Michele Pais è accompagnato dall'ex consigliere regionale Michele Ennas. Poi il Psd'Az con Christian Solinas e Antonio Moro e i più piccoli: Alleanza Sardegna, Udc, le anime della Dc e Sardegna al centro 20 Venti.

Il segretario Aldo Salaris e il coordinatore Michele Cossa rappresentano i Riformatori, che ieri alla vigilia del tavolo hanno calato ufficialmente la carta delle primarie per la scelta dei candidati alle amministrative, in particolare per Cagliari. Ma all'ingresso del vertice rispondendo ai giornalisti la leader regionale di Fdi Antonella Zedda ha anticipato di non essere d'accordo.