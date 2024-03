Deidda: “In Sardegna malgrado la sconfitta nessuno si ritira”

“Vigiliamo per garantire rispetto dei quozienti” dice il deputato di Fratelli d’Italia

Di: Redazione Sardegna Live

"Con Paolo Truzzu vogliamo semplicemente rilanciare la nostra sfida. Malgrado la sconfitta, per ora, nessuno si ritira". Così Salvatore Deidda deputato di Fratelli d'Italia alla seconda legislatura commenta la situazione dello spoglio delle regionali in Sardegna, che non si è ancora concluso e che ha visto assottigliarsi il divario con la sfidante vincitrice Alessandra Todde, in un'intervista al Corriere della Sera.

"Non mi illudo. In base ai dati disponibili fino ad oggi non è possibile immaginare una rimonta. Prima vediamo come si conclude lo spoglio e poi decideremo il da farsi - prosegue -. Perché è chiaro che un conto è un margine di 1500-1200 voti, altro è 800-700. Noi, comunque dobbiamo vigilare per garantire anche il rispetto dei quozienti che fanno scattare o no un consigliere in più. Non è un aspetto trascurabile".

Agli avversari del centrosinistra intanto "chiedo più rispetto. Visto il margine risicato mi sarei aspettato maggiore sobrietà anziché toni trionfalistici", conclude.