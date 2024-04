Sassari. Piana ritira candidatura a sindaco e incorona i concorrenti: "Nomi meritevoli"

Inizialmente candidato con la lista Sassari Unita, Piana si ritira dalla corsa: "Non voglio frammentare il voto, candidati meritevoli e rispettabili"

Di: Redazione Sardegna Live

Tore Piana annuncia il ritiro dalla corsa alla guida di Sassari. "Si è riunito oggi il comitato promotore della Lista Sassari Unita, che ha proposto, con il mio assenso, il mio nominativo alla candidatura a Sindaco di Sassari per le prossime amministrative, ed ha preparato la lista a supporto". Esordisce così in un comunicato l'ex consigliere regionale, presidente e fondatore del Centro studi agricoli. Durante la riunione, Piana ha dichiarato di "aver incontrato alcuni dei principali candidati alla carica di Sindaco, come Gavino Mariotti, Mariano Brianda e Giuseppe Mascia per un confronto sulla situazione in cui si trova oggi la città di Sassari, ritenuta drammatica dal lato economico, culturale e priva di ruolo guida per il Nord Ovest della Sardegna".

Una situazione che lo stesso Tore Piana ritiene "non più accettabile". "Ritengo oggi sia necessario uno scatto di orgoglio da parte di noi cittadini - afferma -, per riportare Sassari a riconquistare la leadership e tornare ad essere il punto di riferimento del Nord Sardegna . La mia candidatura era nata dalla volontà di offrire un’alternativa politica, iniziata nel mondo rurale e nella concretezza della vita quotidiana delle classi operaie e delle piccole imprese che maggiormente soffrono il malessere del momento negativo Sassarese. Dopo gli incontri avvenuti con i candidati Sindaco sopra citati, tutte figure meritevoli e rispettabili, di indiscusso profilo e di assodata esperienza Istituzionale, ritengo che oggi, come non mai, Sassari possa essere rappresentata al meglio".

Piana annuncia il ritiro: "Con questa convinzione, e per evitare di frammentare il voto, per il solo bene della città e del suo territorio rinuncio e ritiro la mia candidatura a sindaco di Sassari con la lista Sassari Unita. Ringrazio i tantissimi cittadini che in questi giorni hanno manifestato il loro sostegno, tutte le persone, uomini e donne che hanno dato la loro disponibilità ad accettare la candidatura nella lista ed in particolare il comitato promotore a mio sostegno. Il mio impegno verso questa città continuerà così come continuerà il mio impegno Sindacale a favore del comparto Agricolo. Colgo l’occasione per annunciare che nei prossimi nascerà, con la collaborazione degli amici del comitato, un'associazione politico culturale che focalizzerà le problematiche di questo territorio, in particolare le scelte politiche europee, talvolta discutibili, che impattano negativamente sul territorio".

Ai candidati sindaci, Piana rivolge "un accorato appello affinché abbiano un occhio di riguardo verso le seguenti criticità: 1) Predda Niedda: urge una conferenza di servizi per definire il passaggio al comune di Sassari e attuare un piano di manutenzione straordinaria attraverso un congiungimento fra la citta e l’area, oramai diventata commerciale e non più Industriale. 2) Un piano di edilizia popolare con la costruzione di almeno 500 nuove case popolari. Oggi sono 600 le domande giacenti in attesa di assegnazione. 3) Una maggiore attenzione verso agro e borgate ,in particolare ,riconoscere maggiore autonomia alla Municipalità della Nurra . 4) Risanamento del Centro Storico, con attuazione di un piano di vigilanza e monitoraggio attraverso l’installazione di telecamere in tutte le vie per garantire maggiore sicurezza e favorire così l’insediamento residenziale dei sassaresi, con esonero di Tari e ICI. 5) Attuazione di un piano del commercio e dell’artigianato inclusivo e incentivante. 6) La sottoscrizione di un patto di piena e totale collaborazione con le amministrazioni di Alghero e Porto Torres , sedi di Aeroporto e Porto. 7) Un accordo forte con la Regione Sardegna per favorire il finanziamento e ultimazione di tutte le incompiute oggi esistenti a Sassari".