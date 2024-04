Sospetto attentato incendiario a Siniscola: auto in fiamme

La proprietaria una donna di origini senegalesi

Di: Redazione Sardegna Live

Auto in fiamme nella notte a Siniscola, dove intorno alle 2 di notte sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L'incendio ha interessato una Ford Fusion di proprietà di una donna di origini senegalesi, parcheggiata in via Sassari.

Sul posto la squadra 9A, che ha provveduto nella tempestiva estinzione delle fiamme, che prima dell’arrivo avevano interessato anche un Fiat Ducato parcheggiato nelle vicinanze.

Successivamente si è provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del sito per espletare le prime attività di polizia giudiziaria che non hanno fatto escludere la possibile matrice dolosa dell’evento.

Sul posto era presente anche la polizia del locale commissariato.