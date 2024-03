Voto in Sardegna. Conte: “A noi risultano oltre 1600 voti di scarto”

Il leader del Movimento 5 Stelle sulla vittoria della Todde dopo le voci su un possibile riconteggio

Di: Redazione Sardegna Live

“Ci basta vincere in Abruzzo anche con un minimo scarto. L'importante è che ci sia un rinnovamento per questa terra. Speriamo davvero in questo rinnovamento con Luciano D'Amico, uomo competente, capace e onesto, che possa migliorare la qualità di vita e dare un futuro migliore all'Abruzzo”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Pescara, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano della differenza di voti registrata in Sardegna.

Proprio a proposito del voto nell’Isola, Conte ha detto che “in questo momento stanno certificando i dati ufficiali. A noi risulta che non sono 800” i voti di scarto in Sardegna, “ma più di 1.600”.

Secondo quanto riportano alcuni quotidiani, il vantaggio della neo governatrice Alessandra Todde sul candidato del centrodestra sconfitto Paolo Truzzu si sta assottigliando e sarebbe sceso a circa 1500 voti, rispetto ai 2615 "ufficiali" di lunedì. E sempre secondo alcune testate, se il divario tra i due candidati si riducesse sotto i mille voti, FdI potrebbe valutare la richiesta del riconteggio.