Conte: "Per festeggiare qualche mirto e qualche Cannonau"

"Abbiamo avuto poco tempo per festeggiare la vittoria in Sardegna", ha detto Conte

Di: Redazione Sardegna Live

"Abbiamo avuto poco tempo per festeggiare la vittoria in Sardegna perchè gli scrutini si sono protratti fino a notte fonda ma ci siamo concessi qualche mirto e qualche Cannonau". Così il leader M5S Giuseppe Conte a Diritto e rovescio che andrà in onda questa sera su rete 4.

Da Meloni arroganza e tracotanza in Sardegna

"Dopo le manifestazioni di arroganza e tracotanza al governo esibite anche per la campagna elettorale in Sardegna" sono arrivate "le battute simpatiche" di Giorgia Meloni davanti alla stampa estera che "fanno parte di una strategia comunicativa ma non credo che i cittadini si lasceranno ammaliare da questa vis comica della presidente del Consiglio, dalle tante promesse mancate alle tante giravolte al peggioramento delle condizioni economiche del Paese, alla sanità disastrata", ha sottolineato Conte.