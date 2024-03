Europee. Conte: "Antoci capolista M5s nella circoscrizione Isole"

Il leader del M5s: "Si rafforza la nostra battaglia contro le mafie"

Di: Redazione Sardegna Live

"Giuseppe Antoci per continuare le nostre battaglie per la legalità nel Parlamento europeo". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte presenta in una diretta social il candidato alle elezioni Europee come capolista nella circoscrizione isole Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della Fondazione Caponnetto. "La nostra comunità si rafforza, - ha aggiunto Conte - si rafforza la nostra battaglia contro le mafie. Appoggiate la nostra battaglia e noi non vi deluderemo".

"Con la candidatura di Giuseppe Antoci come capolista nella circoscrizione Sardegna e Sicilia, il Movimento conferma di essere l'avanguardia della lotta alle mafie e ad ogni forma di crimine organizzato". Così il senatore Ettore Licheri, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Sardegna.

"Antoci - aggiunge l'esponente pentastellato - è un eroe dei nostri tempi, come disse Andrea Camilleri. Il suo Protocollo è uno strumento formidabile e innovativo che ha già pesantemente colpito le famiglie mafiose che nel Parco dei Nebrodi mettevano le mani sui fondi europei per l'agricoltura. Questa esperienza concreta di contrasto decisivo alle mafie deve essere messa ora al servizio dell'Unione Europea, perché sappiamo bene che oggi le mafie hanno una dimensione sovranazionale: sono in tutta Europa e per fermarle serve un lavoro integrato a livello continentale".

"Antoci porterà in Europa non solo i valori che rappresenta ma anche competenze preziosissime per il lavoro che il Parlamento europeo sarà chiamato a fare sul fronte della legalità, contro la corruzione - tema che ha recentemente macchiato le istituzioni dell'UE - e contro le infiltrazioni della criminalità nella gestione dei fondi pubblici. A lui va il mio benvenuto a nome di tutto il Movimento 5 Stelle della Sardegna".