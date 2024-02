Boccia: "Elezioni in Sardegna trasformate in sfida al Paese, così hanno perso"

Il presidente dei senatori del Pd punta il dito contro i leader del centrodestra

Di: Redazione Sardegna Live

"Che il centrodestra non sia maggioranza nel Paese lo dicono i numeri, ed era così anche un anno e mezzo fa. Il centrodestra aveva vinto le elezioni e aveva la maggioranza in Parlamento. Ma non ce l'aveva nel Paese. Quando le opposizioni si uniscono possono vincere le elezioni e la vicenda di Alessandra Todde lo dimostra".

Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia durante la registrazione di 'Cinque Minuti' in onda questa sera su Rai1. "Ogni elezione regionale - prosegue - ha una rilevanza prima di tutto territoriale. Poi ha deciso Giorgia Meloni, con Salvini e Tajani, di andare in Sardegna e di chiudere la campagna elettorale".

"C'erano la presidente del Consiglio e due vice presidenti del Consiglio sul palco, che anziché parlare dei problemi della Sardegna hanno parlato della loro sfida italiana, hanno irriso le opposizioni e il risultato è stata la reazione dei sardi. Hanno trasformato loro le elezioni regionali in Sardegna in una sfida al Paese. E l'hanno persa", ha concluso Boccia.