**Sardegna: Schlein e Conte in volo verso Cagliari, preoccupazione per spoglio a rilento**

I leader di Pd e M5s in volo verso Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio per le regionali

Di: Adnkronos

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Elly Schlein e Giuseppe Conte sono sullo stesso volo diretti a Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio alle regionali in Sardegna. Spoglio che sta avvenendo con grande rilento. Al momento tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu è ancora testa a testa, ma non sono ancora stati caricati nel conteggio tutti i dati di Cagliari, Sassari e Nuoro dove la candidata del centrosinistra è in netto vantaggio su quello del centrodestra. Una situazione che sta creando una certa preoccupazione, a quanto si apprende.

Lo sottolinea il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia: "Dalle 7 del mattino dopo quasi 12 ore, tutti hanno percepito una grande e grave lentezza nel caricamento dei dati riguardanti le elezioni in Sardegna da parte della Regione. Non sappiamo se si tratti di problemi tecnici, lungaggini nel servizio o altro. Auspichiamo una rapida definizione della questione fondamentale per l'esercizio del diritto democratico di votare ma anche di sapere in tempi celeri chi ha vinto e chi ha perso. Confidiamo nel senso di responsabilità della dirigenza della Regione Sardegna”.

Todde non è ancora arrivata al comitato elettorale dove dovrebbero raggiungerla Conte e Schlein in serata. Al momento non c'è ancora certezza né sui tempi né sul risultato. Per Schlein, eletta esattamente un anno fa segretaria del Pd alle primarie, si potrebbe profilare un anniversario particolarmente positivo.