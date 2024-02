Lupi: "Domani sarò a Cagliari con Antonello Peru"

Di: Redazione Sardegna Live

"Domani sarò a fianco di Antonello Peru, candidato nella lista Sardegna al Centro, per la chiusura della campagna elettorale, con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani". Lo afferma il presidente di Noi Moderati e deputato Maurizio Lupi.

"Tutti insieme per sostenere Paolo Truzzu - aggiunge Lupi -. Una prova dell'unità della coalizione. L'identità di Noi Moderati ha un forte radicamento territoriale, per cui sentiamo nostre le esigenze della Sardegna. Il tema delle infrastrutture e della continuità territoriale è centrale nel nostro programma politico, così come la salute e la scuola, e siamo convinti che la Sardegna possa essere protagonista anche sulla scena nazionale, con una propria, reale autonomia".