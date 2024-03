Todde incontra gli eletti: "Coesi, faremo la differenza"

La governatrice sarda: "È stata una festa, ma anche l’occasione per ricordarci le priorità che ci attendono"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ieri ad Oristano ho incontrato tutti gli eletti della coalizione. È stata una festa ma anche l’occasione per ricordarci le priorità che ci attendono non appena saremo al governo, così come il metodo che continueremo a portare avanti: ascolto, condivisione e competenza". Così la governatrice sarda Alessandra Todde.

"È stato bello sentire che l’unione e la coesione che abbiamo costruito in campagna elettorale è viva e farà la differenza rispetto al passato - afferma la presidente della Regione sarda -. Ho condiviso la mia volontà di essere una Presidente accessibile e sono consapevole che il lavoro di squadra che ci attende inizia da qui".

"Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi dei segretari e dei rappresenti delle forze di coalizione che mi hanno sostenuto - prosegue -, e delle neo-consigliere che insieme a me hanno il compito di creare le condizioni affinché la rappresentanza femminile si ampli sempre di più. In attesa della proclamazione ufficiale, buon lavoro a tutti noi".