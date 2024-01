Incarichi sanità affidati a fine anno. Progr: "Chiediamo spiegazioni"

"Abbiamo chiesto una riunione della Commissione Sanità per discutere le decisioni dei vertici dirigenziali dell’ARNAS Brotzu"

Di: Redazione Sardegna Live

I Progressisti hanno chiesto la convocazione della Commissione Sanità , in Consiglio regionale, a seguito della pubblicazione all'ARNAS Brotzu di numerosi avvisi per l'affidamento di incarichi al personale alla fine del 2023 , " conferiti a fine legislatura , che da una parte hanno creato difficoltà nell'organizzazione della struttura, dall'altra hanno mortificato una parte rilevante dei lavoratori della sanità ”.

I sindacati, in merito alla domanda, " a più riprese hanno chiesto spiegazioni ai vertici aziendali senza ottenere nessuna risposta ", si legge nella nota dei Progressisti. " Si tratta di incarichi che in grandissima parte avranno la durata di 5 anni assegnati a legislatura ormai terminata ".

" Abbiamo chiesto una riunione urgente della Commissione Sanità per discutere delle decisioni prese dai vertici dirigenziali dell'ARNAS Brotzu. Non sono le prime e non riguardano solo il personale del comparto: in questi giorni si sta procedendo, come se niente fosse, anche alle selezioni dei direttori di importantissime strutture.Primari selezionati, non senza difficoltà, a poche settimane dalle elezioni.I fatti segnalati dalle forze sindacali mettono in luce una gestione opaca da parte della dirigenza e inopportuna la pratica di affidare un numero importante di incarichi a fine legislatura che sembrano poco orientati al funzionamento della sanità pubblica ", ha dichiarato Francesco Agus.

" In questi cinque anni la gestione della sanità sarda è stata pessima e quest'ultimo atto contro i lavoratori sanitari è l'ennesima conferma - e conclude il consigliere - nella prossima legislatura non si potrà perdere un minuto di più per ripristinare la trasparenza, buon andamento dell'amministrazione e rispetto dei lavoratori incensati durante la pandemia e dimenticati e umiliati un minuto dopo ".